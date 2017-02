Diumenge rere diumenge l’artista i dramaturg Oriol Vilanova s’endinsa als mercats de puces de Brussel·les, la ciutat on viu, per adquirir postals que en un altre temps van circular per tot el món. Com que el seu estat natural avui en dia és de màxima dispersió, ell s’ha dedicat a aplegar-les. Ara es poden veure totes exposades a la Fundació Antoni Tàpias, en una instal·lació que ocupa els dos espais principals del museu i que porta per nom ‘Diumenge’.

La mostra aplega la totalitat de les targetes postals que Vilanova ha col·leccionat al llarg de més de quinze anys: més de trenta-quatre mil. Cadascuna d’elles està classificada seguint una selecció temàtica ben curiosa: motius arquitectònics, arcs de triomf, banderes suïsses, carreteres, gats, taronges, postes de sol, zoològics… Però totes plegades conformen un museu que repassa totes les èpoques i àmbits geogràfics.

A través d’un format tan modest i passat de moda com és la carta postal, la instal·lació ens vol fer reflexionar sobre la dispersió de la imatge en la societat de l’espectacle. Com a complement a la mostra, que es podrà veure fins al 28 de maig, s’interpretaran diverses ‘performances’, es llegiran textos teatrals de Vilanova i també es presentarà una obra inèdita.

