L’ex-president de la Generalitat Artur Mas ha parlat dels escorcolls i detencions pel presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica. Ha dit que no trobava gens casual que haguessin estat avui, tenint en compte que dilluns començarà el judici pel 9-N, en què hauran de declarar com a acusats ell mateix i les ex-conselleres Ortega i Rigau. Mas ha dit que les accions de la guàrdia civil espanyola d’avui eren un ‘muntatge amb tota la parafernàlia’.

Així mateix ha recordat els casos similars que ell i gent del seu entorn, com ara l’ex-batlle Xavier Trias, han viscut cada vegada que a Catalunya hi ha hagut algun esdeveniment important. Ha posat l’exemple del 2015, en plena campanya de les eleccions municipals en què Trias era candidat, o bé durant el primer acte de campanya de Junts pel Sí. ‘Són massa casualitats per a creure’s que no és casualitat’, ha assenyalat. Amb tot, Artur Mas ha volgut deixar clar que la seva formació sempre havia col·laborat amb la justícia. ‘Nosaltres sempre hem donat la cara i no ens hem amagat mai.’

