El president del Partit Demòcrata (PDeCAT), Artur Mas, ha assegurat que la participació de l’1-O ha de ser ‘netament superior’ a la del 9-N per tal que hi hagi un mandat clar per a aplicar-ne el resultat. Així s’ha expressat aquest dilluns al vespre en una entrevista al programa El balcó de la Cadena SER on ha advertit que si, en canvi, la participació del referèndum és molt baixa o hi guanya el ‘no’, ‘és evident que el tema sobiranista quedarà aparcat durant una bona temporada’.

D’altra banda, l’expresident de la Generalitat també ha afirmat que una gran mobilització acompanyada d’una alta participació farà ‘obrir els ulls’ a Europa i al món, de cara al reconeixement de la República, en cas d’una victòria del ‘sí’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]