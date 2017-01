L’ex-president de la Generalitat Artur Mas creu que el judici contra ell i les ex-conselleres Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9-N ‘no té base legal’. ‘És un judici instat per la fiscalia general de l’estat amb la connivència del govern espanyol del PP’, ha afegit en una entrevista a Onda Cero. A menys d’una setmana que comenci el judici, Mas ha assegurat que, segons com acabi, es portarà el cas fins a les últimes instàncies, inclús a les europees, per demostrar que no es va cometre cap delicte. Segons Mas, la fiscalia ha actuat per ‘motivacions polítiques’ i ha argumentat que no hi ha base legal perquè persegueix les idees.

Mas s’ha preguntat per què no es va actuar contra la consulta del 9-N tancant els col·legis on es votava si es considerava un delicte i ha recordat que es va donar caràcter de normalitat al procés participatiu. ‘Tinc molt motius personals per dubtar de la fiscalia general de l’estat. Em jutjaran per la via penal per procés participatiu que ningú va moure un dit per parar’, ha afegit.

Preguntat per si la mobilització prevista pel pròxim 6 de febrer davant del TSJC pot pressionar els jutges, Mas ha respost que ‘rotundament no’. I ha preguntat si a l’estat espanyol no hi ha el dret a manifestar-se.

Complirà una inhabilitació segons el tipus d’eleccions

El també president del PDECat ha insistit que ni ell ni cap líder del partit es poden descartar com a candidats a la presidència després que ho hagi fet Carles Puigdemont. En cas que fos inhabilitat pel cas de la consulta del 9-N, Mas ha assegurat que compliria la sentència en funció de les eleccions. ‘Si estem davant unes eleccions autonòmiques, no em podré presentar, però si s’ha superat l’ordenament jurídic espanyol, això ho canviaria tot i tindria llibertat per presentar-me’, ha defensat en referència a uns comicis constituents d’un nou estat independent.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]