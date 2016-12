L’ex-president de la Generalitat Artur Mas assistirà demà a la reunió sobre el referèndum que ha convocat al Parlament el president català, Carles Puigdemont. Fonts de l’oficina de l’ex-president han explicat Puigdemont vol que Mas vagi a la cimera per la seva ‘experiència i paper rellevant’ en la celebració de la consulta del 9-N.

A més, Mas va liderar les reunions del Pacte Nacional per al Dret de Decidir, i la reunió de demà vol donar continuïtat a aquestes trobades i fundar un nou acord, en aquest cas el ‘Pacte Nacional pel Referèndum’.

A banda d’Artur Mas també hi assistiran diversos partits i entitats favorables al dret de decidir. Qui ja ha declinat la invitació ha estat el líder d’En Comú Podem al congrés espanyol, Xavier Domènech, que ha argumentat que la seva posició ja està ben coberta amb la presència d’Ada Colau, Lluís Rabell o Albano Dante Fachín.

