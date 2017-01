VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha destacat este dimarts que la “majoria dels centres” de la Comunitat Valenciana que han sol·licitat la jornada contínua estan funcionant “bé i sense cap tipus de dificultat”.

Així ho ha indicat Marzà als mitjans de comunicació, després d’assistir a un esmorzar informatiu del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, en ser preguntat pel funcionament dels centres que s’han acollit al procediment d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar en les escoles.

Sobre esta qüestió, el titular d’Educació ha indicat que la valoració que fa el seu departament és “positiva” perquè la “majoria” de centres educatius que han demanat la modificació de la seua jornada escolar estan funcionant “bé i sense cap tipus de dificultat”.

Tot i això, ha puntualitzat que els resultats sobre les millores pedagògiques que comporta esta jornada no es podran obtindre fins a passats tres anys perquè és una qüestió de treball “a llarg termini”. Per esta raó, ha assenyalat que Educació continuarà avaluant el seu desenvolupament per si de cas ha d’actuar en algun centre on es produïren desajustos. “Però està funcionant molt majoritàriament bé”, ha reiterat.

“Nosaltres vam dir quan vam arribar al govern que era una de les qüestions amb més debat en la comunitat educativa que cap mai s’havia atrevit a regular”, ha indicat Marzà per a qui la reflexió sobre esta qüestió va “més enllà de les aules” i del debat purament pedagògic perquè ha de ser “del conjunt de la comunitat educativa”.

Segons la seua opinió, esta qüestió “no es queda sol” dins de l’àmbit escolar perquè és un “debat social” que s’ha de fer “de manera asserenada, conjunta, debatuda i després votada”. “Esta és la millor manera per a decidir les coses i és el que hem posat en pràctica”, ha valorat el conseller.

FINANÇAR ACTIVITATS

Després de preguntar-li per qui s’encarregarà de finançar les activitats extraescolars que hauran d’oferir els centres que s’hagen acollit a la jornada contínua, Marzà ha dit que la Conselleria no va marcar qui havia de costejar-les, sinó que donen la “llibertat als centres per a organitzar-se i arreglar-se amb la comunitat educativa”.

En este sentit, ha explicat que en molts llocs ha sigut una actuació conjunta amb diferents estaments que van des de les pròpies AMPAS, professorat, associacions, empreses i ajuntaments. “No és un únic factor el que pot entrar, sinó que el conjunt de gent implicada en la comunitat educativa pot decidir les activitats”, ha dit Marzà.

Insistit sobre la negativa de l’Ajuntament de València a finançar estes activitats, ha reiterat que “no hi ha cap tipus de problemàtica amb els ajuntaments” perquè no se’ls obliga a participar ni a assumir els costos, sinó que la decisió ha d’estar integrada “dins d’este projecte pedagògic conjunt”.

“Nosaltres no financem esta jornada perquè no volem privilegiar un tipus de jornada front a una altra. El que cal fer és que tots els alumnes tinguen les mateixes oportunitats. És la decisió de la comunitat educativa i no volem estar mediant en un sentit ni en un altre”, ha tancat.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]