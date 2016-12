El president del Parlament Europeu, Martin Schulz, que deixarà el pròxim gener la institució per tornar a la política alemanya, no es presentarà com a candidat del partit socialdemòcrata (SPD) a les eleccions generals el 2017, segons que ha informat el diari ‘Der Spiegel’.

La decisió de Schulz aplana el camí al president del SPD, Sigmar Gabriel, per ser el candidat del partit i disputar la Cancelleria a Angela Merkel, que cerca un quart mandat com a presidenta.

El novembre, Schulz va anunciar que no es presentaria a la reelecció com a president de l’Eurocambra i que tornaria a la política alemanya, tot i que no va aclarir si ho faria com a líder del SPD. Tot i això, diversos membres del partit prefereixen Schulz en lloc de Gabriel, que ha estat batejat pels mitjans com ‘senyor Zig Zag‘ pels seus canvis de política.

Alemanya celebrarà les eleccions parlamentàries el setembre del 2017. En una enquesta publicada dimecres, el bloc conservador de Merkel obtindria un 38% dels vots i l’SPD es convertiria en el segon partit més votat amb el 20%.

El 2016, el suport al partit anti-immigració Alternativa per a Alemanya (AfD) ha augmentat. Segons l’enquesta de Forsa, l’AfD obtindria un 12% dels vots.

