La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha afirmat que el ple de la setmana que ve és ‘ideal’ per aprovar la llei del referèndum per una ‘qüestió temporal’. ‘La setmana que ve s’apunta com una setmana ideal per fer al Parlament la feina que hem de fer i el Govern la feina que li falta’, ha afegit en una entrevista a Rac 1. En canvi, no ha volgut concretar una data per a la llei de transitorietat i s’ha limitat a recordar que l’acord entre JxSí i la CUP és aprovar-la abans de l’1 d’octubre. Després que la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, hagi avisat que ja tenen els recursos judicials a punt sigui la fórmula que s’utilitzi per aprovar les lleis de desconnexió, Rovira ha considerat que el Tribunal Constitucional (TC) no és ‘hàbil ni competent’ per jutjar un dret reconegut internacionalment com és el dret a l’autodeterminació.

‘La setmana que ve és ideal per tenir a punt tots els recursos que han de permetre convocar el referèndum, per una qüestió temporal’, ha assegurat la número dos dels republicans, que no ha volgut donar detalls sobre com es tramitarà la norma. ‘Com que estem perseguits entendrà que em reservi la informació sobre els instruments que tenim sobre la taula per aprovar la llei del referèndum’, ha argumentat, per després assegurar que es farà de la manera més garantista i ‘més democràtica possible’.

Rovira, tot està a punt per poder fer l’1 d’octubre: les urnes, el cens, els col·legis electorals i només falta el decret de convocatòria. De fet, ha assenyalat que quan es faci la convocatòria es posarà en funcionament tota l’operativa. La secretària general d’ERC també ha qualificat de ‘patètic’ que no es puguin donar més detalls perquè hi ha un Estat que ‘persegueix les urnes’.

En referència a les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, Rovira ha considerat que ‘hauria de posar els pèls de punta’ que Sáenz de Santamaría digui que l’instrument que té a punt és un tribunal, el Tribunal Constitucional (TC). Unes declaracions que, segons Rovira, demostren que l’alt tribunal és el ‘braç polític’ del govern espanyol.De fet, Rovira ha defensat que el TC no té competències per jutjar el dret a l’autodeterminació. ‘Un dret fonamental, que és irrevocable, que hem tingut sempre i que exercirem com a poble’, ha afegit. Així, doncs, la secretària general dels republicans ha donat per fet que es continuarà endavant amb el referèndum independentment del que digui aquest tribunal i ha recordat que el Govern ha obert una via per buscar suports a nivell internacional.

L’1 d’octubre, palanca de canvi a l’EstatPreguntada per la reunió que ella i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, van mantenir dissabte passat amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, i el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, Rovira s’ha limitat a dir que va ser un ‘intercanvi d’impressions’ i ha afegit que la proximitat de l’1 d’octubre va fer que gairebé tota la conversa se centrés en el referèndum. També ha explicat que van donar a Podem el missatge que l’1 d’octubre pot ser ‘palanca de canvi’ a l’Estat. No es va parlar, segons Rovira, ‘de si s’afrontaria una moció de censura, ni d’un govern o un altre ni de coalicions’.

