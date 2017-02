Enguany fa 50 anys que Maria del Mar Bonet va debutar als escenaris i per això ha programat tot un any ple de commemoracions. La primera serà aquest vespre al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat, on es farà un concert únic de dos grans noms de la cançó d’autor: Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra. Aquest acte, que forma part de la programació del festival Barnasants, tornarà a unir a dalt de l’escenari 38 anys després a aquests dos cantants.

Les nits del mes de juny de l’any 1979 Maria del Mar Bonet i Quico Pi de la Serra van unir les seves veus durant dues setmanes a l’escenari del Teatre Romea de Barcelona en un espectacle titulat ‘Per Corpus al Romea’. L’èxit i la gran acollida dels recitals, fruit d’una gran complicitat artística, animà als cantants a fer-ne un disc. El titularen ‘Quico- Maria del mar’ i amb el temps s’ha convertit en un dels discs imprescindibles en la història de la cançó.

Ara, en un concert únic, tots dos es retroben per a recuperar aquell mític repertori. Compartiran textos i músiques d’aquest treball antològic però també han anunciat que hi haurà temps per cançons cèlebres dels dos cantautors no incloses en aquell àlbum, com ara ‘Què volen aquesta gent’, de Bonet, o ‘Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol’, de Pi de la Serra.

