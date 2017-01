Marc Moreno ha estat el guanyador de la vuitena edició del Premi Crims de Tinta amb l’obra ‘Temps de rates’, ambientada al barri barceloní de La Verneda i on l’autor dóna veu a uns joves sense futur que tenen les drogues i la delinqüència com a referents idealitzats. El jurat ha premiat la força dramàtica de l’argument i d’uns personatges desesperats ‘i la mirada gens complaent a una realitat gairebé sempre amagada’. L’obra arriba demà mateix a les llibreries. El Premi Crims de Tinta (creat el 2008 pel departament d’Interior per commemorar els 25 anys dels Mossos d’Esquadra i que des de fa sis edicions convoca l’editorial RBA) s’ha lliurat aquest dijous a Barcelona, com a tret de sortida a la dotzena edició de la cita literària BCNegra.

