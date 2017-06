Manuel Valls, ex-primer ministre del govern de François Hollande, ha anunciat que abandona de manera definitiva el Partit Socialista Francès (PSF). Valls ja va anunciar abans de les eleccions legislatives que es presentava com a candidat per donar suport al nou president Emmanuel Macron. El PSF, que ha aconseguit els seus pitjors resultats electorals, el va suspendre de militància, però no l’havia expulsat. D’aquesta manera, l’ex-primer ministre acaba amb una trajectòria de 37 anys dins del socialisme.

En una entrevista a la ràdio francesa RTL ha dit que estripa el carnet ‘per coherència, vull estar al centre amb la majoria del president Macron‘ i així dóna per acabada ‘una part de la meva vida política.’

Cal recordar, que abans de les eleccions presidencials, Valls va dimitir com a primer ministre per a presentar-se a les primàries del PSF, on va ser derrotat per Benoït Hamon, un candidat de l’ala esquerra del partit.

Hamon va aconseguir uns resultats desastrosos: el 6,2% dels vots. Poc després, Valls va afirmar que el ‘PSF està mort’ i va anunciar que es presentava a les legislatives com a candidat del moviment En Marxa d’Emmanuel Macron, malgrat no tenir el suport del partit.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]