El quartet de pop Manel amb vuit nominacions i el grup de folk Roba Estesa amb set nominacions s’han erigit com els artistes amb més vots a la primera volta dels Premis Enderrock 2017, que es donaran a conèixer en el decurs d’una gala dirigida per Josep Maria Mestres el 9 de març a l’Auditori de Girona. Els segueixen Doctor Prats i Jordi Ninus amb cinc nominacions cadascun; i Animal, Gertrudis, Judit Neddermann i Oques Grasses amb quatre. Des d’ara i fins al 12 de febrer es posarà en marxa la segona volta de la votació popular, que deixarà tres finalistes per a cada una de les 15 categories.

Enderrock ha reconegut en l’acte d’aquest dijous l’associació professional ARC, el Tr3sC, el Club Super3, els segells Fohen i Swit Records, les sales Salamandra i Auditori de Girona, la botiga Discos Revólver i les emissions musicals de Ràdio 4 i iCat.cat.

Els reconeixements a la indústria musical 2017 atorgats anualment per la revista ‘Enderrock’ han estat a les sales Salamandra (20 anys) i Auditori de Girona (10 anys), a les discogràfiques Foehn Records (15 anys) i Swit Records (10 anys), a la botiga Discos Revólver (25 anys), a les emissions musicals de Ràdio 4 (40 anys) i iCat.cat (10 anys), al canal i promotora Club Super3 (25 anys) i al Club de Cultura Tr3sc (10 anys). També s’ha reconegut a l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya – ARC (40 anys).

Premis de la crítica

El dia 9 de març també es lliuraran els Premis Enderrock de la crítica, que ja es van fer públics a finals de desembre i que han premiat a ‘Malalts del cel’ de Sisa (Millor disc de l’any), Love of Lesbian amb l’àlbum ‘El poeta Halley’ (Millor artista de l’any), ‘Jo competeixo’ de Manel (Millor disc pop-rock del 2016), ‘Càntut’ de Belda & Sanjosex (Millor disc de folk 2016), ‘Chinook Wind’ de Maika Makovski (Millor disc en llengua no catalana), ‘Ós bipolar’ de Quimi Portet (Millor disc de cançó d’autor) i Roba Estesa amb el seu debut ‘Descalces’ (Millor grup revelació).

Els Amics de les Arts, Blaumut, Sisa i Hora de Joglar estrenaran noves cançons en directe durant la gala.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]