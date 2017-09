La plataforma Madrid pel Dret de Decidir no acatarà la decisió del jutge José Yusty Bastarreche i manté l’acte en favor del referèndum sobre la independència de Catalunya que ha convocat a Madrid diumenge vinent. El local no està confirmat, però no serà en una seu municipal. Així ho ha explicat la plataforma en una conferència de premsa on ha valorat la decisió del jutge presa ahir que va prohibir l’acte al centre cultural Matadero, cedit per la batllessa de Madrid, Manuela Carmena.

El domingo a las 12 nos vemos en apoyo a la libertad de expresión, la democracia y, por supuesto, al derecho a decidir. pic.twitter.com/DtE0Ab2F1c — MadridDerechoDecidir (@MadriDecidirCAT) September 13, 2017

‘Considerem que el referèndum de l’1-O a Catalunya ha de tenir el seu suport també entre la societat madrilenya’, argumenten des de la plataforma. En el mateix acte han presentat un manifest pel dret de decidir del poble català, signat per unes vuitanta personalitats de Madrid.

Els promotors de l’acte donen suport al dret de decidir dels pobles com un principi democràtic bàsic i defensen l’aspiració dels catalans a decidir la seva relació amb l’estat espanyol. Segons un comunicat de Madrilenys pel Dret de Decidir, el govern espanyol té l’obligació de respectar aquest dret legítim i permetre que la consulta es faci ‘amb plenes garanties democràtiques, sense posar-hi entrebancs’.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]