La ciutat de Los Angeles ja no celebrarà més el 12 d’octubre en honor a Cristòfol Colom i els altres conqueridors d’Amèrica. El consistori d’aquesta ciutat de l’estat de Califòrnia va decidir el passat dimecres d’eliminar del calendari el Dia de Colom. Tanmateix, la ciutat no perdrà cap dia festiu. D’ara endavant s’anomenarà el Dia dels Pobles Índigenes per homenatjar els pobles que van ser víctimes de genocici amb l’arribada dels europeus al continent americà i se celebrarà cada segon dilluns d’octubre.

Segons que explica el Los Angeles Times, l’establiment d’una data festiva alternativa va produir-se, entre altres coses, a causa de les protestes de la comunitat italoamericana, per a qui el 12 d’octubre era fins ara una celebració important del calendari.

Native Americans denounce Columbus Day. Seek Indigenous Peoples Holiday in City of Los Angeles. pic.twitter.com/nnydy1il40 — Miriam Hernandez (@abc7miriam) August 30, 2017

