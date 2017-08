L’ordenança de cementiris de Barcelona incorporarà més garanties per a la ciutadania abans de desnonar una sepultura i traslladar les despulles a l’ossari comú, d’on no es poden recuperar. Després que així ho hagi reclamat la síndica de greuges de la ciutat, Maria Assumpció Vilà, els serveis jurídics han proposat incloure un punt que estableix que l’Ajuntament o l’entitat gestora haurà de fer ús del padró i d’altres mitjans al seu abast per tal de dur a terme les notificacions pertinents i que aquestes realment arribin als seus destinataris.

Vilà va fer públic el passat mes de juny el cas d’una família a qui Cementiris de Barcelona va buidar un nínxol per impagament de la taxa sense haver rebut la notificació corresponent. A més, es concedirà un termini de 30 dies des de la notificació de l’inici de l’expedient perquè les persones afectades puguin fer les al·legacions oportunes.

En els casos d’impagament, com és el cas que va supervisar Vilà, si el consistori o l’entitat gestora no estimessin les al·legacions, els beneficiaris o hereus tindrien 15 dies més per posar-se al corrent de pagament o demanar una pròrroga. L’Ajuntament està tramitant una nova ordenança i aprofitarà que encara no s’ha produït l’aprovació definitiva per introduir aquesta proposta.

