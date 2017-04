Els equips d’emergències han localitzat amb vida aquesta dilluns a la tarda a l’espeleòleg i submarinista Francesc J.Gràcia Lladó, conegut com Xisco Gràcia. Des de dissabte a la tarda estava atrapat a la cova Sa Piqueta, a cala Romàntica, a la localitat mallorquina de Manacor, on havia accedit amb un company per recopilar informació topogràfica a la gruta. Les tasques se centren ara en rescatar Gràcia, que es troba en una zona de difícil accés i amb poca visibilitat pel fang. Ha estat localitzat per un dels grups de rescat –en total s’han mobilitzat 60 persones en el dispositiu-, i es troba amb ànims-. Gràcia és doctorat a la Universitat de les Illes Balears i un submarinista molt experimentat amb més de dues dècades realitzant immersions. Va ser qui va descobrir al gener del 2016 el patrimoni natural ocult a les coves submergides del Llevant i el Migjorn de Mallorca.

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]