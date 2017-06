Aquest dimecres s’ha presentat a l’espai VilaWeb el llibre Lluna crua (Editorial 3i4, 2017), a càrrec de l’autor, Octavi Monsonís, i el poeta Carles Camps Mundó.

«Lluna crua narra les vicissituds d’uns personatges en l’època més fosca de la dictadura franquista, la vida difícil, d’anihilació de persones, d’idees, de fam. Vida també de vegades alegre, amb les ganes de viure d’una gent que descobreix l’entorn que l’envolta i el món que va i ve. I entremig, l’anhel de fugida com l’única possibilitat de ser i de ser lliure. Narrada sense cap concessió al sentimentalisme o a la mirada enyoradissa, dolça i amable, pel temps de joventut que ja no tornarà, aquesta novel·la mostra la duresa i la repressió, la misèria, el control policial i social, el dia a dia de persones que malden per sobreviure per damunt de tanta pobresa intel·lectual i moral.»

[VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí.]