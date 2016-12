ACN Salou.-El Consorci del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou ha informat favorablement el nou Pla Director Urbanístic del CRT, el macrocomplex de turisme i oci abans conegut com a BCN World. Es tracta d’un pas preceptiu perquè aquest dijous el pugui aprovar definitivament la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya, i finalment el pugui signar el conseller de Territori i Sostenibilitat. Els ajuntaments han valorat que el pla accepti que l’administració “actuant” sigui el Consorci del CRT, tal com demanaven a través d’al·legacions. En acabar la reunió, aquest dimecres al matí, l’alcalde de Salou, Pere Granados, s’ha mostrat molt satisfet i ha volgut agrair l’esforç i implicació de totes les institucions que han donat suport i aprovat aquest document. “Suposa una de les més grans inversions en matèria turística i estem segurs que tindrà un efecte positiu i multiplicador de l’economia, posicionant-se com un gran motor econòmic per Salou, per la Costa Daurada i pel territori, que sens dubte tindrà com a conseqüència més progrés i més qualitat de vida”, ha afirmat.

