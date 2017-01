El diputat de Junts pel Sí, Lluís Llach, ha assegurat que deixarà el seu escó al parlament si enguany no s’aprova el pressupost. ‘Si no s’aproven els pressupostos, me’n vaig’, ha dit en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio. Llach ha considerat ‘absurd’ que els comptes no rebin el vistiplau del Parlament.

Llach considera que aprovar el pressupost és un tema ‘de responsabilitat cívica’ i ha avisat que als votants dels 72 diputats independentistes ‘no se’ls pot tractar així’. El membre de JxSí no ha mencionat directament a la CUP, però ha recordat al partit anticapitalista que l’objectiu és la independència. ‘Que cadascú satisfaci, des de la dreta o des de l’esquerra, els seus militants és important’, però ha deixat clar que ‘la nostra feina és arribar a poder fer el referèndum i fer el camí cap a la independència’

