‘Sabem que alguns de vosaltres lluiteu per aconseguir que això no sigui així. Però altres us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que aquest no és només un problema de competències, és un problema d’incompetències.’ Aquesta paraules les va pronunciar el periodista Jordi Évole durant el gran concert per als refugiats, una crítica que ha despertat reaccions entre diversos polítics catalans, especialment alguns membres del govern. Qui també s’hi ha sumat és el cantant i diputat de Junts pel Sí -present ahir a la gala-, Lluís Llach, que ha fet quatre piulets per a respondre Évole: ‘Si no vols incompetència, guanya’t la independència’

Llach defensal’esforç dels ajuntaments i les institucions catalanes per acollir refugiats: ‘Estem preparats per acollir més de 1200 persones amb 174 pisos i 450 equipaments residencials i l’estat ho impedeix.’

Admirat @jordievole, a Cat. , per l"esforç de la Generalitat, Ajuntamens,Entitats i sobretot de la gent, ja fa setmanas que podem acollir. — Lluís Llach (@lluis_llach) February 12, 2017

2/estem preparats per acollir + de 1200 persones, amb 745 pisos i 450 equipaments residencials i l'estat ho impedeix. @jordievole. — Lluís Llach (@lluis_llach) February 12, 2017

3/Ahir,@jordievole,feres una frase enginyosa, tan aplaudida com fallida pq la Generalitat,45 municips i els + d 1200 mentors no la mereixien — Lluís Llach (@lluis_llach) February 12, 2017

4/des de l'estima @jordievole,t'ofereixo una frase més ajustada. SI NO VOLS INCOMPETÈNCIA, GUANYA'T LA INDEPENDÈNCIA . Salut, sort i feina. — Lluís Llach (@lluis_llach) February 12, 2017

Vegeu el discurs de Jordi Évole:

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]