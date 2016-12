Ingredients:

(per a sis persones)

1 kg de llom sencer, si pot ser de dos colors que és més melós

1 mantellina de porc

2 ous durs

4 salsitxes

100 g pernil serrà

1 tòfona

100 g olives farcides

oli, sal, pebre negre

1 copa de cava

1 pastanaga

1 ceba

aigua mineral

1 cullerada de maizena

Elaboració:

Posem la mantellina de porc en remull una estona, amb aigua calenta, sal i vinagre. Després la rentem bé. L’assequem i la guardem.

Mentrestant, agafarem el llom i a sobre d’una taula el tallem al revés: de dalt a baix, fent cinc talls sense arribar a baix de tot. Com un llibre obert. El salpebrem. Dins del tall del mig hi posem l’ou dur a trossos. Dins del tall del costat, les salsitxes crues sense pell. Al tall de l’altre costat hi posem el pernil. Als talls de les bandes, en un la tòfona a rodanxes i a l’altre les olives també tallades.

Emboliquem el llom amb la mantellina i el lliguem amb un cordill, per evitar que s’escapi el farcit. El col·loquem en una plata d’anar al forn amb oli. Hi afegim la ceba i la pastanaga a trossos. Coem el llom al forn una hora i un quart a 200° (és un temps aproximat, perquè depèn de cada forn). A mitja cocció hi tirem la copa de cava. Si fa falta, afegim una mica d’aigua també.

Un cop cuit, retirem el llom de la plata. El que ens queda del rostit (la ceba, la pastanaga i l’oli) ho passem pel colador xinès i ho fem coure, amb una mica d’aigua freda i una cullerada de maizena desfeta. En un parell de minuts ja serà feta. Rectifiquem de sal i pebre.

El llom es pot fer d’un dia per l’altre i tant es pot servir fred com calent. El tallem a rodanxes quan és fred i li posem una mica de salsa pel costat. També el podem acompanyar amb xampinyons saltats amb all i julivert, o bé amb prunes i pinyons o encara amb unes pomes farcides.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]