Per Nadal i per Sant Jordi ja fa anys que elaboro per a VilaWeb l’especial de novetats literàries i llibresques que el sector editorial ens ofereix. Per Sant Jordi és una llista llarga, exhaustiva, dels llibres que s’han publicat el primer trimestre de l’any, aplegats sota titolets temàtics, que miren de facilitar un ordre raonat al lector. Però també serveix per a mostrar tendències. L’any passat va ser molt rellevant la collita d’escriptors nascuts a la dècada dels vuitanta. Era tan clara que evidenciava, en tromba, la seva eclosió. Aquest any el Sant Jordi arriba més difús: és cert que tenim algunes obres magnífiques, de gèneres diversos i també de generacions. I tenim els mediàtics que faran forat i es continuaran enduent l’atenció de càmeres i flaixos. I tenim molta novel·la negra, que és una tendència que ha anat cada vegada a més, impulsada pels festivals literaris dedicats a aquest gènere. I molta poesia, és clar, i de bona, que ja sabem que som país de poetes. I que duri. Aquest Sant Jordi és molt heterogeni, amb algunes propostes literàries que experimenten i que s’allunyen de l’autoficció.

En l’especial, més enllà de les propostes més literàries, sempre hi ha un apartat de llibres de vins i menges. Enguany, també. La llista de novetats que es troben a les llibreries és més extensa, perquè només recollim les edicions fetes en català. Sovint els grans grups editorials no aposten per fer una doble edició espanyol i català per a aquells volums grans il·lustrats, en tapa dura. Enguany, per exemple, s’ha publicat el primer monogràfic dels cuiners dels restaurants Compartir a Cadaqués (i Disfrutar a Barcelona), Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas. O l’últim llibre d’Anthony Bourdain, l’extravagant autor de Confesiones de un chef.

Entre la selecció de llibres gastronòmics publicats aquest 2017 en català destaca, és clar, el de Quim Monzó: aplec d’articles que ha anat publicant al llarg dels anys a la premsa, dedicats a aquest àmbit. Una selecció feta pel també periodista i amic, Julià Guillamon. Feia set anys que Monzó no publicava i ara es despenja amb aquest volum, que de ben segur serà agraït de llegir o rellegir (si sou lectors habituals de les seves columnes). Però més enllà d’aquest Taula i barra, que celebrem, cal destacar dues novel·les que tenen en el vi, l’una, i en la ratafia, l’altra, una mena de carburant literari de molta potència. Es tracta de la darrera obra d’Ian McEwan, Closca de nou, i de la segona novel·la de Sergi Pons Codina, Dies de ratafia. Tots tres llibres són exemples de com el vi (o la ratafia o la cuina) posats en mans de creadors prenen grandeses insospitades.

Aquí us avanço la llista de llibres vinculats a la gastronomia de l’especial de novetats d’aquest Sant Jordi, que VilaWeb publicarà dimarts vinent. Perquè hi anem pensant:

Quim Monzó, Taula i barra. Diccionari de menjar i beure (Libros de Vanguardia).

Ian McEwan, Closca de nou. Traducció de Jordi Martín Lloret (Llibres Anagrama).

Sergi Pons Codina, Dies de ratafia (Edicions de 1984).

Núria Valentí Arbós, Novembre (premi de novel·la curta Celler de Lletres, Meteora).

Fina Comas, La pera (Sd·Edicions).

Alberto Gressier, Els musclos (Sd·Edicions).

Bet Florensa, Els calçots II (Sd·Edicions).

Pierrette Chalendar, La botifarra (Sd·Edicions).

Diversos autors, Vi.cat. Patrimoni i cultura del vi català (Afers).

David Fernandez de Castro, Barcelona i el vi (Editorial Mediterrània).

Montse Folch, La dieta dels colors (Rosa dels vents).

Odile Fernández, La meva revolució anticàncer (Columna).

Pep Nogué i Francesc Murgades, Cuina On Road (Cossetània).

Albert Vilas, Receptes del calendari pastisser (Cossetània).

Adam Martín, Cuina flexi (Cossetània).

Carla Zaplana, Batuts verds (Cossetània).

Delfina Palacín, Les tapes de tota una vida. Pròleg de maria Barbal (Amat Editorial).

Diversos autors, Cuinem amb família. A cura de Josep Vilella (Nandibú).

