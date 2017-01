L’escriptora i editora Liz Castro ha anunciat aquest matí la seva voluntat de deixar el Secretariat Nacional de l’ANC, segons que ha pogut confirmar VilaWeb. Ho ha fet en una reunió extraordinària d’aquest organisme on es parlava de la campanya del referèndum i de les accions a emprendre les pròximes setmanes.

A Twitter Castro ha explicat la decisió dient que ‘Vull tornar a les bases, a picar pedra, tornar a treballar de ple a la meva sectorial de Traductors i Intèrprets on em sento més útil, traduint i compartint informació sobre aquest moviment tan exemplar, democràtic i no violent. A més a més, en aquesta campanya pel Sí al referèndum que comencem, és importantíssim que tinguem una presència bona i efectiva a xarxes. Vull dedicar-m’hi de ple, tant personalment com amb la formació a altra gent. Per últim, tinc tres o quatre llibres a mig fer que crec que podrien ser útils a nivell estatal i internacional per la nostra causa. Estaré sempre a la disposició de qui em necessiti per ajudar a guanyar la independència de Catalunya, tan dins o fora l’@Assemblea.’

Liz Castro ha estat en dues ocasions seguides la candidata més votada en les eleccions per formar el secretariat nacional de l’ANC. Castro ha comunicat la seva voluntat de seguir treballant dins l’ANC en les sectorials en les quals participa.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]