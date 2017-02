El Flic és un festival dedicat als nous formats i a l’experimentació en el camp de la literatura infantil i juvenil que es fa aquest cap de setmana al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Està pensat per tota la família i presenta una programació protagonitzada per accions i experiències literàries a través de representacions teatrals, jocs, tallers i tota mena d’espectacles.

El lema del festival d’enguany és ‘paraules que alimenten’ i gran part de la programació està centrada en la unió d’aquestes dues grans temàtiques: la literatura i la gastronomia. Per això s’ha programat un taller per fer germinar llavors a l’interior de llibres i revistes vells i un altre per crear històries a partir d’un trencaclosques, com si fos un plat combinat. I per als més petits, hi ha un taller sensorial especialment centrat en el gust.

Pel festival hi passaran alguns dels noms més destacats del gènere com ara Maite Carranza, la il·lustradora Nina Wherle, que oferirà un taller i el conta-contes japonès Yoshi Hioki. El festival també presenta algunes estrenes, com ara ‘Batibull’, un espectacle de música, poesia i dansa impulsat per Elisenda Toca. També s’hi podrà veure ‘Sorolls’, una producció audiovisual i sonora que s’inspira en la fressa de les ciutats i que ha estat produïda pel mateix festival.

