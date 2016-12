Les autoritats de l’Irac han anunciat avui l’inici de la segona fase de les operacions contra l’autodenominat Estat Islàmic a Mossul. Segons les informacions recollides per la cadena de televisió iraquiana Al Sumaria, l’ofensiva ha començat en diversos punts de la zona occidental de la ciutat.

El cap de la unitat anti-terrorista, Abdul–Ghani al-Asadi, ha recalcat que les operacions ‘continuaran fins al col·lapse d’Estat Islàmic’. Per la seva banda, fonts del Ministeri de l’Interior citades per Reuters han confirmat que les forces de seguretat han iniciat el seu avanç en diversos barris de l’est de Mossul.

‘Les nostres tropes estan avançant. En els primers cinc o deu minuts han avançat 500 metres. Ara estan començant a disparar’, ha indicat un oficial de la Força de Resposta Ràpida.

Ahir, el comandant de les operacions a Nínive, Nayim al-Yaburi, va recalcar que les forces de seguretat esperaven les ordres del primer ministre, Haider al-Abadi, per començar la segona fase.

L’ofensiva per recuperar la ciutat de Mossul, el principal bastió dels gihadistes a l’Irac, va començar el 17 d’octubre. La seva caiguda suposaria una derrota estratègica i simbòlica per al grup.

En les operacions hi participen més de 100.000 efectius que pertanyen a l’exèrcit iraquià, milícies xiïtes i els peixmerga kurds. Les forces iraquianes també tenen el suport aeri dels Estats Units.

Tot i que s’estima que no hi ha més de 5.000 milicians a l’interior de la ciutat, l’avanç de les tropes iraquianes està sent lent i difícil, ja que els gihadistes han col·locat una gran quantitat de mines anti-persona i artefactes explosius casolans durant la seva retirada de les zones alliberades, i han causat la mort de centenars de civils que ha endarrerit l’ofensiva iraquiana.

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]