La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar ahir al DOGV la resolució de les ajudes per al foment d’activitats musicals i les ajudes a la producció i l’edició discogràfica del 2016.

El director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, va explicar que enguany s’havia triplicat l’import total de les ajudes a la música. Gràcies a això, va dir, ha augmentat el suport a grups professionals que tradicionalment ja rebien una petita ajuda i s’hi han incorporat nous beneficiaris, tant grups com festivals i projectes de música clàssica i contemporània. D’aquesta manera, remarcà, es pot vertebrar el país a través de la música i els projectes més innovadors.

L’import total de les ajudes per al foment de les activitats musicals és de 340.000 euros, i el del 2015 va ser de poc més de 103.000 euros. S’han concedit un total de 208 ajudes, repartides així: 104 per a l’organització de festivals, 22 per a concursos, 63 per a projectes singulars, 11 a rondes musicals fora del País Valencià i 8 a projectes de producció musical.

Per una altra banda, les ajudes a la producció i l’edició discogràfica s’han dotat de 50.000 euros, un augment considerable respecte del 2015, que va ser de 13.250. S’han concedit un total de vint ajuts amb la finalitat d’impulsar i afavorir l’edició i la producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians en l’àmbit competencial de la Generalitat.

Segons el director general de l’Institut Valencià de Cultura, el País Valencià té una producció discogràfica àmplia i molt rica, especialment pel que fa a la producció de discos en català. L’augment de les ajudes ha de servir per a anar consolidant la producció musical valenciana, tal com marca el pla estratègic cultural ‘Fes cultura’.

