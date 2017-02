En l’exposició del seu informe, en la cloenda del judici pel 9-N, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha plantejat al tribunal un argument insòlit, que ha cridat l’atenció. Ha demanat al tribunal que tingui en compte els somriures i les mirades entre alguns testimonis i els acusats, Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. ‘Ha estat molt revelador el clima de somriures i mirades entre els testimonis i els acusats i crec que això ha de ser legítimament valorat pel tribunal. I per això tenim a la vista els acusats i els testimonis’, ha declart Sánchez Ulled.

