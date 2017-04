Google Earth ha fet un salt qualitatiu espectacular en la nova versió que s’acaba de fer pública, la primera en els últims dos anys. S’hi pot accedir des del navegador Chrome, mitjançant aquest enllaç, o bé en l’aplicació per a Android. D’entrada, impacta la sorprenent qualitat amb què es poden visualitzar tota mena d’indrets amb l’opció de 3D, ja siguin espais naturals, com aquesta vista del Pedraforca…

O bé urbans, com la Seu de Mallorca:

El nou Earth incorpora també guies interactives amb la funció Voyager, que porta inclosa la guia ‘Natural Treasures’ de BBC Earth, amb illes . De moment hi ha cinquanta històries interactives, i n’afegiran més.

També hi ha la funció ‘Segur que tinc sort’, amb la qual Google Earth et porta a un lloc inesperat, i n’hi ha vint mil de diferents on podeu anar a parar.

Una altra manera de viatjar amb el Google Earth és amb les postals, o targetes d’informació, de cadascun dels indrets d’interès que hi ha etiquetats. Es poden compartir amb altres usuaris, i d’aquesta manera accedir-hi directament.

