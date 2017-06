Ja fa quatre anys que, pels vols de Sant Joan, els Txarango organitzen el seu propi festival a Sant Joan de les Abadesses, el poble d’alguns dels seus membres. La cita es diu Clownia i amb el pas dels anys ha aconseguit condensar molt bé l’esperit del grup: la programació barreja música, espectacles de carrer, cultura popular i un espai per reflexionar i prendre consciència. Tal com els membres del grup han explicat en diverses ocasions, el festival engloba tot el seu imaginari amb l’objectiu d’acollir les propostes artístiques que més els inspiren.

I enguany, algunes de les propostes més inspiradores són els concerts de Manel, la Pegatina, Zoo, Pirat’s Sound Sistema, Oques Gasses, Gossos, Cesk Freixas i els mateixos Txarago, que fan de mestres de cerimònies. A més presentaran els temes del seu darrer disc, El cor de la terra, en un dels concerts més especials que faran en tot l’estiu. Com és habitual, també compta amb programació internacional com ara la xilena Pascuala Ilabaca i els portuguesos Terrakota. El festival, que té tres dies de durada, combina els espectacles de pagament amb d’altres de franc que es fan a la plaça Major del poble.

Però al Clownia no només hi ha música i una part de la programació està dedicada a artistes de circ i altres propostes d’arts escèniques. En aquest apartat es podrà veure les improvisacions de Fané Solamente, les acrobàcies del duet Pam i Peu, a l’animador infantil Jaume Barri, l’estrena del nou espectacle de la companyia de Luto i la poesia d’objectes de Psirc. Paral·lelament també hi haurà actuacions repartides per tot el recinte de Clownia, entre els quals el ja habitual taller de clown que ofereix Guillem Albà.

L’espai de la consciència creix i es fa més crític

Un dels principals trets característics de la manera de ser dels Txarango és el seu fort compromís social. Per això en el seu festival no hi podia faltar un espai de consciència, que es va estrenar l’any passat i enguany creix centrant-se en el pensament crític. Es tracta d’un cicle de xerrades, conferències i tallers que tocarà temes tan diversos com ara la crisi dels refugiats, mètodes d’educació alternatius, silencis mediàtics, igualtat de gènere… Un dels més destacats tractarà sobre la desobediència i comptarà amb la participació de David Fernández i Arcadi Oliveres.

