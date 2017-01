L’illa del cacau es un llibre basat en les histories i la cultura d’Equador. La Tess descobrirà quin misteri s’amaga a l’illa gris del mig del riu de la mà d’Ek-Chuà, un antic déu del cacau. Tots dos viuran una gran aventura amb olors exòtics i intensos. Una idea escrita i dibuixada per Pau Ricart.

Heus ací el projecte que proposa Verkami.

