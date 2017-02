El Servei de Cirurgia Orial i Maxil·lofacial de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha començat a aplicar una tècnica d’ortopèdia maxil·lar funcional i modelatge nasoalveolar (INAM) per tractar nens i nenes afectats de llavi leporí, tal com es coneix la fissura llavipalatina. La tècnica s’ha incorporat des del mes de juliol com una opció de tractament al protocol integral que es fa en aquests pacients al centre. Facilita la tasca dels cirurgians i millora els resultats estètics i funcionals de la cirurgia reconstructiva ja que redueix la severitat de la deformitat i es pot realitzar a la consulta de forma fàcil i segura, i sense dolor. El llavi leporí afecta 750 nounats cada any a l’Estat.

La fissura llavipalatina té una incidència d’1 per cada 600 o 800 nadons nascuts vius, cosa que suposa que cada 750 casos nous anuals a l’estat espanyol, aproximadament. A més, a aquestes xifres, s’hi ha de sumar els casos provinents d’adopcions i de la població immigrant. És una anomalia del desenvolupament fetal que té lloc els primers tres mesos d’embaràs, majoritàriament per causes que encara no s’han identificat.

