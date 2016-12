Ben a punt d’acabar l’any, em venia molt de gust parlar-vos de quelcom de l’imaginari català nadalenc. Per aquestes dates els genis proliferen més que en cap altre data o moment de l’any. De tota la patuleia fantàstica l’home dels nassos és, al meu entendre, el més misteriós i també el més desconegut de tots, i això que més d’un cop, de nen i per indicació de la mare, havia sortit a cercar-lo a veure si el trobava. Mai vaig aconseguir l’objectiu, no se si es que no ho feia prou be, si es que sóc poc observador, no se, enguany hi tornaré amb els meus fills a veure si amb ells tinc més sort. Mentrestant us faig avinent la informació de que disposo d’aquest personatge.

Llegir més

[Heu pensat que ajudaríeu molt VilaWeb aportant-hi una petita quantitat per a fer-vos-en subscriptors? Cliqueu ací per apuntar-vos-hi. I gràcies per llegir-nos.]