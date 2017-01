Una setantena de talibans han mort en les últimes 24 hores en diferents operacions portades a terme per l’exèrcit afganès a les províncies de Logar i Helmand, segons han confirmat fonts militars.

A l’operatiu de Logar, l’exèrcit ha abatut divuit talibans, entre els quals hi ha un important comandant, en atacs aeris portats a terme en el districte de Charj.

A la província de Helmand, els militars han matat cinquanta-dos talibans, tal com recull l’agència afganesa de notícies Pajhwok.

El comandant de la 215 brigada de l’exèrcit, Wali Jan Ahmadzai, ha assenyalat en una roda de premsa que els atacs talibans s’han incrementat a les zones de Marja i Sangin, però ha indicat que les forces de seguretat nacionals han aconseguit desplaçar-los.

A més dels talibans, quatre membres de l’Exèrcit de l’Afganistan han mort i nou han resultat ferits.

D’altra banda, el portaveu dels talibans Qari Yusuf Ahmadi ha confirmat atacs a Helmand, i ha assegurat que els insurgents han pres el control de quatre llocs policials.

