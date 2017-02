Jacek Saryusz-Wolski, diputat polonès del Partit Popular Europeu i ex-vice-president del Parlament Europeu, ha dit que en cas que Escòcia s’independitzés, seria benvinguda a la Unió Europea. Les declaracions de Saryusz, fetes a través del seu compte de Twitter, arriben la mateixa setmana que la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha advertit que una Escòcia independent no formaria part de la Unió Europea. May ho va dir en resposta als escocesos que volen fer un altre referèndum de secessió. L’independentisme escocès debat quin és el millor moment per a sol·licitar una segona consulta.

"Independent Scotland would have to apply to join EU" – Only Scotland can decide, but if so, would be most welcome. https://t.co/y2dZVwNI9E — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) February 10, 2017

Saryusz ha fet el comentari quan repiulava una notícia de Politico que recull declaracions de Theresa Minor, la representant de la Comissió Europea al Regne Unit. La diplomàtica diu que una Escòcia independent no es podria unir automàticament a la Unió Europea i que, per tant, hauria de sol·licitar formalment la seva entrada a la comunitat. Tanmateix, Minor apunta que seria un procés ràpid.

L’actitud d’aquest polític polonès contrasta amb la d’alguns companys de partit, com ara els europarlamentaris del PP espanyol, que no volen donar cap facilitat a Escòcia perquè continuï a la UE. Els populars han expressat en múltiples ocasions que Escòcia haurà de sortir de la UE tant en cas que s’independitzi com en cas que no vulgui seguir el camí marcat pel Brexit.

