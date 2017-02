L’ex-primer ministre de Malta, Lawrence Gonzi, insta Espanya a ‘asseure’s a la taula i intentar trobar una solució’ al procés català en compte ‘d’esperar que els advocats ho resolguin’. En una entrevista amb l’ACN, l’home que liderava Malta quan el país va entrar a la Unió Europea i l’euro diu que ‘resoldre el tema català no s’ha de veure des del punt de vista legal, sinó més aviat des del punt de vista del bé comú’ i veu un referèndum com una ‘part integral del procés democràtic’. Just abans de l’inici del judici pel 9-N, Gonzi assegura que un referèndum és ‘probablement el millor resultat’ al conflicte si ‘tothom hi està d’acord’.

En una conversa amb l’ACN coincidint amb la presidència de torn de Malta a la UE i la cimera de divendres dels 28 a la Valetta, l’ex-primer ministre maltès, que va ser en el càrrec entre el 2004 i el 2013 i formava part del Partit Popular europeu, diu que ‘són els espanyols els qui han de decidir’ però que la seva preferència és ‘instar la gent a asseure’s al voltant de la taula i buscar l’interès comú’.

Segons ell, un referèndum es podria emmarcar dins d’aquest interès comú perquè ‘és part integral del procés democràtic’. ‘Un referèndum en temes crucials i fonamentals és probablement el millor resultat si tothom està d’acord que aquesta és la solució’, remarca Gonzi, que actualment encapçala un bufet d’advocats a la Valetta. Això sí, per l’ex-dirigent del Partit Nacionalista maltès, l’acord ha d’incloure els espanyols. ‘No és només el poble de Catalunya que estaria afectat per la decisió, també el poble de tot Espanya’ afirma, apostant, per tant, per una votació a tot l’estat.

Gonzi creu que, en aquest escenari, la UE sempre respectaria el resultat, fins i tot en cas d’independència. ‘És un procés democràtic, i si el poble espanyol pren una decisió, com ho han fet els britànics, la decisió s’haurà de respectar’, subratlla, tot remarcant la necessitat d’un procés que inclogui tot l’estat. ‘Realment creiem en el procés democràtic? Si la resposta és que sí, hem de respectar el procés i seguir-lo’, assenyala.

L’ex-primer ministre maltès, que al Consell Europeu va coincidir tant amb José Luis Rodríguez Zapatero com amb Mariano Rajoy, diu que la independència generaria a Brussel·les la mateixa reacció que el Brexit perquè el projecte europeu ‘no encoratja la separació’. ‘M’imagino que la UE estaria decebuda amb aquest resultat, però la UE és una institució democràtica’, destaca. ‘És un procés democràtic i hem d’aprendre a respectar-lo, fins i tot quan el resultat no és necessàriament el que ens hagués agradat o el que haguéssim volgut’, afirma.

Sobre el cas escocès, rebutja enviar una hipotètica Escòcia independent ‘a la cua’ per tornar a entrar a la UE, com va suggerir el cap de files del PP espanyol, Esteban González Pons. ‘Jo no utilitzaria aquests arguments, això no és, de cap manera, una cua, estem parlant del futur del continent’, remarca. ‘Hem de trobar què interessa als ciutadans europeus”, afegeix, advertint, però, que “una situació en què Escòcia sigui considerada com a membre de la UE sent part del Regne Unit és una contradicció’.

Per això, preveu mecanismes a mig camí, a l’estil dels models de Noruega o els països associats. ‘Vaig ser primer ministre gairebé 10 anys, l’experiència que tinc de Malta i la UE és que, al voltant de la taula, al Consell, els caps d’estat i de govern sempre intentem trobar una solució de compromís’, pronostica. ‘Pot ser a les dues o les tres de la matinada, però de fet les millors solucions sempre es troben a les dues o les tres’. ‘Tornarà a passar, n’estic segur’, referma.

