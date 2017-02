En aquelles converses telefòniques que es van fer públiques quan va esclatar el cas Gürtel, els membres de la trama es referien a ‘La Perla’ quan havien de parlar de la consellera de turisme de Francisco Camps. Milagrosa Martínez va ocupar el càrrec entre els anys 2004 i 2007. Va ser presidenta de les Corts Valencianes entre els anys 2007 i 2011. Abans, entre el 1999 i el 2004 havia estat alcaldessa de Novelda.

Ara l’han condemnada a 9 anys de presó i 10 d’inhabilitació absoluta per a ocupar càrrecs públics pels delictes continuats de prevaricació administrativa i malversació de cabals públics. Amb ella han condemnat a 13 anys Francisco Correa i Pablo Crespo, i a 12 Álvaro Pérez, ‘el Bigotes’. Tots tres són els caps visibles de la trama.

Orange Market, creada per a infiltrar-se en l’administració

La sentència considera provat que el grup Correa es va crear a posta per a influir en l’administració, manipular concursos públics i lucrar-se aplicant uns marges desproporcionats i duplicant partides o facturant despeses inexistents.

La conselleria va alterar els criteris d’adjudicació dels contractes i va beneficiar irregularment les empreses del grup Correa a les quals va facilitar informació privilegiada per a participar en els concursos.

Durant el judici, Martínez va negar cap responsabilitat i va descarregar totes les culpes damunt el president Francisco Camps, de qui va dir que obeïa ordres, i sobre els tècnics de la conselleria que s’encarregaven de fer els plecs de condicions. També va negar que els membres de la Gürtel li regalaren un rellotge Hublot valorat en 2.500 euros. Ella va dir que era fals i l’havia comprat a la Xina. La sentència li’l comissa.

Milagrosa Martínez (Còrdova, 1958) serà la segona consellera d’un govern de la Generalitat en anar a la presó per irregularitats comeses durant l’exercici del seu càrrec. El primer va ser Rafael Blasco. L’antic conseller d’Eduardo Zaplana, Luis Fernando Cartagena, també va anar a la presó per un delicte que va cometre quan era batlle d’Oriola.

Angélica Such va substituir Milagrosa Martínez en la conselleria de turisme i va ocupar el càrrec entre els anys 2007 i 2009. Tot i que la fiscalia demanava onze anys de presó, ha resultat absolta.

Rafael Betoret, que va ser cap de gabinet de la conselleria de turisme, és l’únic condemnat pel conegut cas dels vestits de Camps. De fet, aconsellat per Camps mateix es va autoinculpar pensant que també ho farien Francisco Camps i Ricardo Costa. Finalment, aquests dos no ho van fer i van resultar absolts. Durant el judici de Fitur va descarregar totes les culpes damunt la consellera. Ara li han caigut 6 anys de presó.

Una condemna a la cúpula de turisme que és una condemna a una època

La sentència del TSJ condemna tota la cúpula de la conselleria perquè altres alts funcionaris també han rebut penes de presó. Però també es condemna tota una època. Tota una manera de projectar el País Valencià al món que tenia Francisco Camps. Aquella en què no es mirava pèl a l’hora de gastar diners en els stands efímers de Fitur perquè Camps es vantava de ser, també en turisme, el millor i el primer de tot l’estat. Llagostins de Vinaròs, gambes de Dènia, visites presidencials amb directes inacabables a Canal 9. I, pel que ara ha quedat provat en la sentència, contractes arreglats i factures unflades.

Aquesta sentència s’ha conegut just unes després que un grup d’empresaris hagen reconegut que finançaven de manera irregular el Partit Popular en l’època de Francisco Camps. L’ex-president es va asseue una vegada al banc dels acusats i va ser absolt. Era la causa dels vestits, però els noms d’Àlvaro Pérez i Francisco Correa, ja hi eren. I també hi havia les converses. La consellera de turisme era ‘La perla’ i Francisco Camps, ‘l’amiguito del alma’.

La primera de les sis peces de Gürtel

El que es coneix com la ‘trama Gürtel’ està separada judicialment en sis peces. Cinc d’elles es jutgen o s’instrueixen a Madrid. Una l’ha jutjada el Tribunal Superior de Justícia valencià i és la que es coneix com el cas Fitur. Hi havia 13 acusats, dos dels quals han resultat absolts. Té a veure amb el malbaratament de cabals públics per la instal·lació del pavelló valencià a la fira de turisme de Madrid i a altres certàmens menors entre els anys 2005 i 2009, quan el president de la Generalitat era Francisco Camps.

El judici es va celebrar en 65 sessions entre el març del 2015 i l’abril del 2016. Deu mesos després s’ha conegut aquesta sentència que, segons fonts judicials, pot marcar el camí de les que encara tenen pendent els caps visibles de la trama Gürtel, Correa, ‘el bigotes’ i Crespo. Altres caps menys famosos de la trama com Cándido Herrero i Isabel Jordan, també han rebut penes de 4 i 6 anys de presó respectivament.

