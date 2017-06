La policia espanyola s’hauria endut tots els arxius dels clients de la BPA després de la intervenció de l’entitat bancària, segons que revela l’ex-cap de govern d’Andorra Jaume Bartumeu. En unes declaracions al documentari Las cloacas de Interior, l’ex-polític explica que l’operació es va fer ‘mitjançant el procediment informàtic de buidatge d’arxius’.

‘Algú, que no em consta que fos la fiscalia andorrana, va deixar entrar a Andorra a uns organismes policíacs espanyols’, detalla. Per tant, la policia espanyola actuava fora de la seva jurisdicció sense el permís de les autoritats andorranes. ‘Més gros que això, més fort que això, crec que ja no ho trobarem, no?’, conclou.

Ahir es va fer públic el vídeo promocional de Las cloacas de Interior, un documentari sobre les investigacions de les ‘clavegueres de l’estat’ fetes durant els últims anys per estaments policíacs sense control. El documentari, produït per Mediapro, s’estrenarà dimecres als cinemes Aribau de Barcelona perquè cap televisió espanyola n’ha volgut comprar els drets.

