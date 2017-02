L’escriptor romanès Mircea Cărtărescu va encetar dilluns el cicle de conferències “Vella Europa, noves utopies” que organitza el CCCB en homenatge a Zygmunt Bauman. Amb la conferència “L’Europa que tinc al cap”, Cărtărescu va definir la seva Europa personal i va reclamar la necessitat de recuperar l’entusiasme pel valor de la unitat.

Mai abans Europa no havia tingut tants reptes per superar. No sabem si el que està succeint és pel nostre bé o provocarà la nostra destrucció. Aquesta ambigüitat genera por, aquesta por porta a oblidar tots els valors apresos, i “l’últim dels valors que queda quan l’educació i la cultura fallen és el nacionalisme “, explica Cărtărescu.

Podeu llegir la crònica de Coralí Pagès a Núvol, el digital de cultura.

