El president de l’Eurocambra, Antonio Tajani, ha afirmat que la institució comunitària s’assegurarà que l’elecció de la ciutat europea que acollirà la seu de l’Agència Europea del Medicament (EMA per les seves sigles en anglès) es faci amb ‘total transparència’ i seguint els criteris objectius establerts.

‘El Parlament Europeu assegurarà que la nova seu es triï tenint en compte els criteris objectius establerts, amb total transparència i amb els objectius de garantir la salut dels nostres ciutadans mentre s’impulsa la innovació’, ha destacat l’italià en un comunicat després de reunir-se amb el director executiu de l’agència, Guido Rasi.

‘L’elecció de la nova seu de l’EMA ha de basar-se en els criteris objectius establerts en l’àmbit europeu i que el seu objectiu ha de ser si funcionar el més econòmic i eficient possible, en l’interès dels nostres ciutadans’, ha afegit Tajani. El president de l’Eurocambra ha destacat a més que al voltant de 1.000 medicines que no compleixen amb els estàndards comunitaris han estat eliminades del mercat i que més de 500.000 productes mèdics han estat avaluats a Europa gràcies al treball de l’agència.

L’Estat espanyol va presentar oficialment la candidatura de Barcelona, que competirà amb altres 18 ciutats per allotjar l’EMA, que serà relocalitzada de Londres després del Brexit. Entre les ciutats rivals estan Ámsterdam, Milà, Viena i Bratislava. També competirà amb Atenes, Bonn, Brussel·les, Bucarest, Copenhage, Dublín, Hèlsinki, Lilla, Porto, Sofia, Estocolm, Malta, Varsòvia i Zagreb.

Els criteris d’avaluació

Els caps d’Estat i de Govern espanyol van acordar el 22 de juny els criteris sobre la base dels quals la Comissió Europea avaluarà cadascuna de les candidates, un procés que començarà a partir d’ara, encara que els Governs seran el que hauran de decidir les seus triades.

Aquests criteris pactats figuren la garantia que l’agència sigui operativa quan el Regne Unit surti de la Unió Europea i garantir la continuïtat de l’activitat de les agències, així com un criteri de distribució geogràfica, tenint en compte que hi ha països que no acullen cap agència, ‘especialment els països de l’est.’ També es tindran en compte criteris com l’accessibilitat de les ciutats, l’existència d’escoles per als fills del personal, així com l’accés al mercat laboral i l’atenció sanitària per a les famílies dels empleats.

La votació

Els Vint-i-set tindran un debat polític sobre les candidates en vista de l’avaluació de la Comissió a l’octubre i decidiran les ciutats triades al novembre sobre la base d’una votació. Aquesta votació serà secreta i cadascun dels Vint-i-set tindrà el mateix nombre de vots, hi haurà tres rondes de votació successives.

En la primera fase de vot cada país haurà de repartir sis punts entre les seves 3 ciutats preferides (3, 2, 1) i una es proclamarà immediatament guanyadora si rep la màxima puntuació d’almenys 14 països de l’EMA. Si no hi ha una clara vencedora, passaran el tall les tres candidates amb més puntuació a una segona ronda en què cada país tindrà un vot d’un sol punt. Si tampoc no hi ha un clar vencedor, encara hi haurà una tercera volta de votació.

