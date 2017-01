La consellera de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, s’ha reunit aquest dimecres amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a Barcelona. A la reunió, la consellera ha reclamat al govern espanyol que, en virtut de l’operació diàleg que assegura que ha posat en marxa, “retiri” els recursos que té interposats davant el Tribunal Constitucional contra lleis catalanes, especialment aquelles referides a l’habitatge i la pobresa energètica de les famílies més vulnerables. De la mateixa manera, ha reclamat que no interposi un nou recurs contra la nova i recentment aprovada llei d’Habitatge que substitueix a l’anul·lada pel tribunal. De la Serna, però, ha negat que l’Estat vagi a retirar o demanar que s’aturi els tràmits en curs al TC i ha deixat en mans dels “serveis jurídics” del govern espanyol la decisió d’interposar una nova impugnació contra la nova norma aprovada al Parlament. “És una qüestió jurídica, no política”, ha dit.

