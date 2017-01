L’autoanomenat Estat Islàmic ha reivindicat avui l’atemptat que va causar trenta-nou morts i setanta ferits en una discoteca d’Istambul durant la revetlla de Cap d’Any. ‘Com a continuació de les operacions sagrades que Estat Islàmic duu a terme contra els protectors de la creu, un soldat heroic del califat va colpejar un dels clubs nocturns més famosos on els cristians celebraven la seva festa infidel’, diu el comunicat que ha emès el grup gihadista.

L’atacant, que anava armat amb un rifle AK-47, va entrar a la discoteca La Reina, prop del Bòsfor, després de tirotejar els guardes que en protegien l’entrada. Un cop dins, l’agressor va disparar indiscriminadament 180 bales durant sis minuts. Després va abandonar el lloc i va fugir.

El govern no descartava cap línia d’investigació, però ahir el PKK es va desvincular de l’atac i el va condemnar. Les forces de seguretat continuen cercant l’atacant, que segons el diari Hürriyet, podria ser originari de l’Àsia central.

La Reina és un dels clubs nocturns més exclusius d’Istambul. La nit de Cap d’Any hi havia més de sis-centes persones, entre les quals molts turistes. Setze víctimes eren estrangeres.

