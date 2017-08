L’escriptor turc Dogan Akhali, detingut en l’Estat espanyol a petició del govern turc, que el considera un enemic de l’estat i partícip d’activitats terroristes, ha mostrat davant els mitjans el seu ‘descontentament’ amb l’Executiu espanyol a causa del que considera ‘una actuació penosa’. L’intel·lectual s’ha mostrat sorprès que l’Estat, ‘un país que històricament hauria de saber el que és el feixisme’, permeti la seva extradició a Turquia, ‘un país que va cap al feixisme’.

Convidat al Congrés dels Diputats pel coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, Akhali ha mostrat davant els mitjans la seva incredulitat per la situació que viu actualment. Després de passar dos dies en el calabós a Granada, al qual, segons ha explicat, el van traslladar emmanillat, un jutge va dictar la seva llibertat provisional a l’espera que es resolgui la petició d’extradició per part de Turquia. Mentrestant, l’escriptor no pot sortir del país.

Akhali assegura que, al principi, va entendre l’actitud de l’Estat, pel seu acord amb la Interpol, en la llista de la qual es troba l’escriptor. No obstant això, el seu descontentament amb les autoritats espanyoles va començar quan va descobrir que el tracte judicial que se li estava donant ‘no era el més adequat’. ‘Tinc passaport alemany, sóc part de la UE i vaig pensar que tenia els mateixos drets que un ciutadà espanyol’, ha declarat.

