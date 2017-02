L’escena musical catalana mai no havia tingut un protagonisme tan gran de veus femenines com ara. Bé sigui com a solistes o líders de grups, les dones finalment han agafat el lideratge a dalt de l’escenari sense complexos. Per això el cicle Born de Cançons d’enguany s’ha decidit a dedicar tot el programa musical a les veus femenines. Les Kol·lontai, Donallop, Les Sueques, Bikimel, Roba Estesa, Mireia Vives o Dolo Beltrán són alguns dels noms que entre febrer i juny passaran per l’escenari del Born Centre de Cultura i Memòria.

Les encarregades d’obrir el cicle aquest cap de setmana són les Kol·lontai, una agrupació formada per les cantants Sílvia Comes, Meritxell Gené, Ivette Nadal i Montse Castellà que repassen el cançoner en clau feminista, llibertaria i igualitari. Aquesta producció, que va inaugurar el festival Barnasants la setmana passada, deu el seu nom a Aleksandra Kol·lontai, la primera dona de la història que va ser ministra arran de la revolució bolxevic, una efemèride que enguany se’n commemora el centenari.

Citant a una altra referent de la cultura en clau femenina, Maria Mercè Marçal, el cicle s’autodenomina tres voltes rebel: per la seva singularitat, pel seu compromís i per la seva projecció. I és que sota un mateix denominador comú hi ha música de per a tots els gustos i estils: cançó d’autor, folk, pop, jazz… Amb direcció artística d’Enderrock i el Taller de Músics, el cicle conciliarà cadascuna de les actuacions amb diferents vins de DO catalanes.

