Avui el congrés espanyol fa un acte solemne per a celebrar el quarantè aniversari de les primeres eleccions espanyoles després de la dictadura (1977). ERC ja va anunciar que no hi assistiria i el portaveu d’ERC a la cambra, Joan Tardà, ha fet un piulet explicant els motius.

En primer lloc, ha assegurat que no té sentit participar d’un homenatge a una comtessa electoral on ERC no va poder participar perquè encara era il·legal. El segon punt, per Tardà, és el fet que ‘la monarquia mai ha demanat perdó’ pels seus vincles amb el franquisme. I el darrer, és la condecoració de Martín Villa, que va ser ministre de l’Interior, Governació i Territori durant el franquisme.

Per què no hi som?

1. Perquè no van legalitzar @Esquerra_ERC

2. Perquè la monarquia mai ha demanat perdó

3. Perquè condecoren Martín Villal — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) June 28, 2017

