Ja fa uns quants anys que quatre poblacions de les Terres de l’Ebre, Alcanar, l’Ametlla de Mar, Amposta i Sant Carles de la Ràpita es van unir per promocionar la galera, producte autòcton de la zona, amb unes jornades gastronòmiques. La galera és un crustaci molt abundant als deltes del rius, on les aigües són més riques en nutrients. Això fa que sigui una excel·lent font de proteïnes, vitamines i minerals. A més, té poques calories i és més de bon pair que no pas la resta de crustacis.

Al delta de l’Ebre la galera és molt apreciada per la carn fina i gustosa. Per això, per difondre’n les qualitats arreu, un seguit de restaurants del delta ofereixen fins el 5 de març menús especials basat en la galera. Com la majoria dels crustacis, és molt bona a la planxa, d’aperitiu, en crema i, sobretot, acompanyant l’arròs. Però a les jornades gastronòmiques també s’hi podran tastar plats més atrevits, com ara raviolis de galera, galeres i carxofes amb allets tendres, en forma de tartar o de púding.

