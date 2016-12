La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa ha manifestat el “ple suport” de les quatre diputacions provincials catalanes al nou Pacte Nacional pel Referèndum. Els presidents de les quatre diputacions catalanes, Conesa, Pere Vila (Girona), Joan Reñé (Lleida) i Josep Poblet (Tarragona), han participat aquest vespre a la cimera convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per preparar el referèndum sobre el dret a decidir. Conesa també s’ha compromès a buscar signatures i el suport a la petició de referèndum més enllà de les organitzacions que avui eren a la trobada i enviar-les a l’Estat espanyol.

Segons ha afirmat Conesa “les diputacions catalanes hem estat, estem i estarem a la disposició del Govern del país per donar suport i fer possible, amb les eines que tenim al nostre abast, la consecució d’un referèndum que permeti donar veu a tota la ciutadania de Catalunya”.

La presidenta de la Diputació de Barcelona ha manifestat també el suport a la Comissió Executiva creada avui que vetllarà pels compliments dels acords. Aquesta comissió estarà formada per vuit membres, coordinats per Joan Ignasi Elena.

