Les proves d’ADN han determinat que la figuerenca Pilar Abel no és filla de Salvador Dalí. L’anàlisi forense de les restes de l’artista ha determinat que no hi havia cap relació de parentesc entre Dalí i Abel, la qual cosa ha estat comunicada al jutge. És previst que el 18 de setembre se celebri el judici a Madrid.

La demanda de paternitat d’Abel va causar l’exhumació de les restes del pintor del Teatre-Museu Dalí de Figueres. La Fundació Gala – Salvador Dalí ja va advertir que demanaria els costos de l’actuació si es demostrava que Abel no era filla de l’artista.

