Les primeres dames del Níger, Burkina Faso i el Benín han promès ‘acabar amb la xacra de la mutilació genital femenina’ en els seus països, durant una conferència internacional contra aquesta pràctica a la capital d’Itàlia, Roma.

‘La mutilació genital femenina és una pràctica bàrbara’, ha dit la primera dama del Níger, Lalla Malika Issoufou, i ha assegurat que el seu marit, Mahamadou Issoufou, ratifica els esforços per erradicar-la.

A escala mundial, 200 milions de nenes i dones han estat sotmeses a aquesta pràctica, que consisteix en l’amputació total o parcial dels genitals femenins externs.

La majoria dels països africans han introduït lleis contra la mutilació genital femenina, si bé generalment són aplicades de manera poc estricta.

En aquest sentit, la primera dama del Benín, Claudine Taló, ha dit que els responsables de dur-la a terme han trobat vies per saltar-se la llei.

‘El fenomen s’ha convertit en clandestí’, ha indicat, en un comunicat que ha llegit el seu assessor Pounami Doko Toko, qui ha sostingut que, si bé abans es realitzava de manera pública, ara es duu a terme a l’esquena de les autoritats.

Al Benín, les nenes estan començant a ser sotmeses a l’ablació a una edat molt primerenca, en molts casos fins i tot abans d’haver començat a parlar, mentre que abans la mutilació genital femenina es feia sobre els onze anys, segons Taló.

La primera dama del Benín ha indicat a més que les famílies s’estan saltant la legislació en aquest sentit en viatjar a Burkina Faso i el Níger per sotmetre les seves filles al procediment.

Taló ha afirmat a més que, si bé les estadístiques de les Nacions Unides assenyalen que el nou per cent de les nenes i dones del Benín han patit l’ablació, la xifra real seria dos o tres cops superior.

Per la seva banda, la primera dama de Burkina Faso, Sika Kaboré, ha advocat per millorar l’educació, l’alfabetització i la independència de les nenes per lluitar contra l’ablació.

‘S’hi han fet grans passes, però encara queda molt de camí al davant’, ha manifestat, en un discurs que ha llegit durant la conferència, que continuarà durant la jornada d’aquest dimarts.

