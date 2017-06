Les perles d’avui.

‘Alícia Sánchez-Camacho és una traïdora’. Victoria Álvarez, ex-amant de Jordi Pujol junior, ha encès avui la comissió de l’operació Catalunya amb unes declaracions molt dures sobre l’ex-presidenta del PP català Alícia Sánchez-Camacho. ‘És una traïdora. Traïdora al seu partit, traïdora a la justícia, traïdora a Espanya. I a sobre té la barra de denunciar una cosa que havia encarregat ella’, ha dit. Més informació ací.

‘Tinc dues entrades. Vol venir amb mi al cinema’. La diputada de la CUP Mireia Boya s’ha cansat del silenci de l’empresari Javier de la Rosa a la comissió de la investigació sobre l’operació Catalunya i l’ha convidat a veure un documentari sobre les clavegueres del ministeri de l’Interior espanyol. De la Rosa ha contestat que estava compromès el dia de l’estrena. ‘Quina llàstima’, ha dit la diputada abans de preguntar-li: ‘És vostè part de la claveguera de l’estat?’.

Les notícies d’avui.

Cop al plurilingüisme: El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià manté la suspensió cautelar del decret 9/17 que estableix el nou model lingüístic educatiu en l’ensenyament no universitari. La suspensió va ser decretada el passat mes de maig després de la petició efectuada per la Diputació d’Alacant. Segons ha informat aquest dilluns el TSJ valencià, els tribunals han rebutjat el recurs interposat per la Generalitat Valenciana contra la decisió de suspendre cautelarment la norma fins que es resolgui el fons de la qüestió. Més informació ací.

Espanya, un ‘sistema autoritari’: El polític socialdemòcrata alemany Bernhard Von Grünberg ha dit que Espanya és un ‘sistema totalitari’ i ha demanat a la Unió Europea que intervingui per a resoldre el conflicte entre Catalunya i l’estat espanyol. ‘Com a demòcrates europeus no podem aclucar-nos d’ulls’, ha dit en una entrevista a l’agència ACN. Més informació ací.

‘El referèndum una qüestió europea’: El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha afirmat en el marc d’una conferència a Bratislava (Eslovàquia) que la qüestió catalana és ‘una qüestió europea’. Romeva ha estat convidat a parlar del referèndum català per la fundació internacional sobre temes europeus, EurActivSlovakia. Romeva ha recordat que, a parer seu, quan es parla de la qüestió catalana es fa referència a la ‘forta demanda popular a favor de la democràcia’ que ‘s’ha manifestat de forma constant, multitudinària i pacífica’ i que ‘ha configurat una de les mobilitzacions ciutadanes més persistents i transversals en la història recent d’Europa’. Més informació ací.

Desafiament al PSC: El batlle socialista de Blanes, Miquel Lupiáñez, s’ha declarat favorable a la celebració del referèndum de l’1-O i contrari a la posició del seu partit. ‘Quin mal es fa amb paperetes i una urna?’ es pregunta Lupiáñez en una entrevista realitzada aquest matí a Onda Cero. Diversos càrrecs municipals socialistes ja s’havien manifestat públicament en contra de les indicacions de l’aparell del PSC. Més informació ací.

Cop de mà a Trump: El Tribunal Suprem dels EUA ha donat un cop de mà avui a l’administració de Donald Trump, després d’aixecar parcialment la suspensió del vet migratori, una de les mesures més polèmiques, conjuntament amb el mur amb Mèxic, que vol implementar el nou president. Més informació ací.

Exhumació del cos de Dalí: El Jutjat de Primera Instància número 11 de Madrid ha ordenat exhumar el cos del pintor Salvador Dalí. El motiu és obtenir mostres d’ADN per a fer una prova de paternitat. Més informació ací.

L’1-O a la televisió estatal russa: El servei d’informació 24 hores de la televisió estatal russa ha emès aquest cap de setmana un llarg reportatge sobre la situació a Catalunya. ‘Els catalans ja no volen jugar amb les regles de Madrid’, deien els autors de la informació. Hi presentaven una visió molt favorable a la independència, amb la participació, per exemple, de Jordi Bilbeny i de Francesc Ribera, Titot. En el reportatge, també s’hi veuen imatges de l’anunci de la data del referèndum i del parlament de Pep Guardiola en l’acte de Montjuïc del dia 11 proppassat. Més informació ací.

Les recomanacions

Us recomanem l’article d’opinió ‘Fins quan és vigent la legalitat‘ en què Oriol Izquierdo en què apunta que, si una llei no és funcional i no serveix per solucionar problemes, s’hauria de modificar o derogar.

Avui hem publicat una entrevista a Imma Viudes, portaveu del Sindicat Autònom de Policia en què denuncia el vet del govern espanyol a la convocatòria de 500 places de mossos d’esquadra.

També us suggerim aquest article en profunditat sobre la cessió, per part del govern egipci, d’unes illes a l’Aràbia Saudita. La cessió ha tingut el vistiplau d’Israel.

I per últim, us recomanem l’entrevista a Joan Esculies sobre una mirada crítica a la Mancomunitat, just després de publicar el llibre ‘A la recerca de Prat de la Riba’.

