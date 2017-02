Les perles d’avui

La carta d’un nen refugiat a Trump. No fa ni dues setmanes que Donald Trump és el nou president dels Estats Units i les seves decisions ja han portat molta polèmica arreu del món. La darrera, d’aquest cap de setmana, suposava tancar la frontera a set països per la seva ‘vinculació amb el terrorisme’. El resultat va ser el caos i les protestes als principals aeroports del país, crítiques arreu del món i una decisió d’urgència d’una jutge federal, que va bloquejar una part del decret presidencial. Trump ha relacionat diverses vegades la immigració i el refugiats amb el terrorisme i la seva decisió de tancar les fronteres ha rebut moltes respostes. Entre aquestes, hi ha la carta en vídeo d’un nen refugiat sirià. El podeu veure a continuació:

Com ha canviat la costa després del temporal? Ho podeu veure en aquesta eina de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que permet comprovar les variacions que ha viscut el litoral del Principat després del temporal d’aquestes últimes setmanes. De moment només es pot veure el tram que va des d’Arenys de Mar fins a Lloret de Mar.

Les notícies del dia

Els cartells polèmics d’Endavant-OSAN. El vist-i-plau de la CUP al pressupost de la Generalitat ha causat una reacció crítica d’Endavant, una de les organitzacions que en formen part i que va votar no a aprovar-los. El no, que va acabar essent minoritari, ha estat defensat avui mateix per Endavant en aquest comunicat. Una crítica que ha portat tensió dins de la CUP, segons han informat fonts internes de la formació, i que avui s’ha visualitzat amb la polèmica desfermada per uns cartells de l’organització sobre la manifestació que es farà a Sabadell en suport de la sanitat pública i contra les retallades i on es veuen uns dibuixos en què el conseller Toni Comín és agredit. Us ho expliquem ací.

Acaba l”operació diàleg’ i comença la via repressiva. La Moncloa ha decidit d’aturar la suposada ‘operació diàleg’ amb el govern de la Generalitat i preparar un pla amb mesures coercitives per a impedir el referèndum. Una d’aquestes mesures podria ser precintar els col·legis o, fins i tot, prendre el control del departament d’Educació per a impedir que s’hi accedeix-hi. Els mitjans espanyols i el govern de Mariano Rajoy, doncs, ha decidit d’enterrar la via del diàleg i ara atien un discurs que, durant un temps, era propi dels sectors més durs. Sobre com s’ha construit el relat per a justificar la repressió a Catalunya, Josep Casulleras n’ha fet aquest anàlisi.

El referèndum explicat als cònsols a Catalunya. Puigdemont ha assistit avui a la recepció consular i ha explicat la voluntat del govern a una seixantena de cònsols a Catalunya. ‘Ens hem proposat de convertir-nos en un estat independent’, els ha dit. Podeu veure la intervenció del president en aquest vídeo. Andreu Barnils ha fet una crònica de l’acte. El titular reflecteix les reaccions del cos consular: ‘Si a tots els ciutadans de Catalunya els va bé, als nostres representats els anirà bé’

El Pacte Nacional pel Referèndum valida el seu manifest. El Pacte Nacional pel Referèndum ha validat el seu manifest i ha definit els passos a seguir aquests pròxims mesos. Concretament, Joan Ignasi Elena ha definit dos eixos del full de ruta del Pacte: cercar adhesions i fomentar el diàleg. Us ho expliquem ací.

Les recomanacions

Avui a VilaWeb hem publicat una entrevista amb el guanyador del Premi Sant Jordi, David Cirici, amb la novel·la ‘El setè cel’. I també us hem fet una crítica del llibre.

També us recomanem aquest article en profunditat sobre com l’ANC i el sindicat Intersindical-CSC organitza col·loquis per a informar els funcionaris sobre el procés cap a la independència.

